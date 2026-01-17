HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

İçerik devam ediyor

Sosyal medyadaki 'ABD vizesi nasıl alınır?' videolarıyla ünlenen fenomen Sergen Altunbaş, korkunç bir katliama imza attı. Eşiyle tartıştıktan sonra cinnet getiren Altunbaş, 6 ve 8 yaşlarındaki çocuklarını öldürdükten sonra kendi yaşamına son vermişti. Altunbaş'ın eşi G.A.'ya cinayetten dakikalar önce attığı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Altunbaş'ın "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" dediği öğrenildi.

Türkiye, Adana'da yaşanan kan dondurucu olayı konuşuyor. Önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana gelen olayda Sergen Altunbaş isimli sosyal medya fenomeni Mert ve Ada ismindeki çocuklarını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Yaşanan korkunç olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış 1

ÖNCE ÇOCUKLARI SONRA KENDİNİ VURDU

DHA ve İHA'daki habere göre, bir süre önce G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile tartışmaları üzerine evi terk etti. Karısı eve gelmeyince Altunbaş, tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış 2

ÜÇÜ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış 3

LÜKS ARACI KUNDAKLANDI

G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'ın otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış 4

KATLİAMDAN ÖNCE MESAJ ATMIŞ: "TEK YOLUM KALDI"

Altunbaş'ın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış 5

2021 YILINDA BOŞANMIŞLAR

Vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş ile G.A. çiftinin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi.

KATLİAMDAN ÖNCE PAYLAŞIM: "BİR KADIN VEZİR DE EDER, REZİL DE"

Sergen Altunbaş’ın aylar önce de sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı basına yansımıştı.

Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış 6

Otopsileri tamamlanan cenazelerin defin için aileleri tarafından teslim alınmayı beklediği öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayıFenomen motosikletli hayatını kaybetti, kız arkadaşı yaralandı! Kahreden kask detayı
İzmir Çeşme'de korkutan deprem! Büyüklüğü açıklandıİzmir Çeşme'de korkutan deprem! Büyüklüğü açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana katliam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.