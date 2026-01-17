Fenomen isim çocuklarını öldürüp intihar etmişti! Katliamdan dakikalar önce eşine bu mesajları atmış

Türkiye, Adana'da yaşanan kan dondurucu olayı konuşuyor. Önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Boynuyoğun Mahallesi'ndeki bir villada meydana gelen olayda Sergen Altunbaş isimli sosyal medya fenomeni Mert ve Ada ismindeki çocuklarını tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Yaşanan korkunç olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte tüm detaylar!

ÖNCE ÇOCUKLARI SONRA KENDİNİ VURDU

DHA ve İHA'daki habere göre, bir süre önce G.A., eşi Sergen Altunbaş (34) ile tartışmaları üzerine evi terk etti. Karısı eve gelmeyince Altunbaş, tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert'i (6) vurduktan sonra aynı tabancayla kendini vurdu.

ÜÇÜ DE OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, baba ve çocukların hayatını kaybettiğini tespit etti.

LÜKS ARACI KUNDAKLANDI

G.A. ile aile yakınları da acı haberi alınca olay yerine geldi. Olay yerine gelen yakınları, Sergen Altunbaş'ın otomobilini kundakladı. Bölgede yapılan incelemelerin ardından baba ve çocukların cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATLİAMDAN ÖNCE MESAJ ATMIŞ: "TEK YOLUM KALDI"

Altunbaş'ın çocuklarını katletmeden dakikalar önce eşi G.A.'ya "Tek yolum kaldı. Neden çocukları sana bırakmıyorum biliyor musun?" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı.

2021 YILINDA BOŞANMIŞLAR

Vize danışmanlığı yapan Sergen Altunbaş ile G.A. çiftinin 2021 yılında boşandığı ancak aynı evde yaşayarak ilişkilerini sürdürdüğü öğrenildi.

KATLİAMDAN ÖNCE PAYLAŞIM: "BİR KADIN VEZİR DE EDER, REZİL DE"

Sergen Altunbaş’ın aylar önce de sosyal medya hesabından, “Bir kadın vezir de eder, rezil de” yazılı bir paylaşım yaptığı basına yansımıştı.

Otopsileri tamamlanan cenazelerin defin için aileleri tarafından teslim alınmayı beklediği öğrenildi.