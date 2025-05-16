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Ankara 16 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Mayıs Cuma hava durumu sıcak ve nemli olacak.

Ankara 16 Mayıs Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 16 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu sıcak ve nemli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C, gece saatlerinde ise 13°C civarında gerçekleşecek. Bu tarihte hava sıcaklıklarının 24°C ile 28°C arasında değişmesi bekleniyor.

17 Mayıs Cumartesi günü daha sıcak bir hava öngörülüyor. 18 Mayıs Pazar günü, sıcaklıkların 23°C civarında olması tahmin ediliyor. 19 ve 20 Mayıs'ta ise hava sıcaklıklarının 23°C ile 25°C arasında değişmesi öngörülmekte.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Beklenen sağanak yağışlar ani hava değişimlerine yol açabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı bu duruma göre ayarlamak önemlidir.

Hava sıcaklıkları arttıkça, güneş ışınları daha yoğun hale gelecek. Güneşe maruz kalma sürenizi sınırlamak ve uygun koruyucu önlemler almak önem taşır. Hava koşullarına uygun giyinmek, yeterli su tüketmek ve güneşten korunmak sağlığınızı korumada yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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