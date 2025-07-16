Ankara 16 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 19°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek. Nem oranı %25 civarında olacak. Yağış ihtimali %23 olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü hava sıcaklığı 35°C'ye yükselecek. Güneşli bir gün geçireceğiz. Cuma günü sıcaklık 37°C'ye ulaşacak. Hava çok bulutlu olacak. Cumartesi ve Pazar günlerinde ise sıcaklık 34°C ve 33°C civarında seyredecek. Çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde, özellikle 10:00-16:00 arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak gerekli. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar için daha riskli olabileceğinden, bu grupların daha dikkatli olmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız önemlidir. Gerekli önlemleri almanız, sağlığınız ve konforunuz açısından önem taşır.