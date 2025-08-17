HABER

Ankara 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 17 Ağustos 2025 Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor.

Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 18°C'ye düşmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü 35°C, Salı günü 32°C, Çarşamba günü 33°C ve Perşembe günü 34°C sıcaklıklar bekleniyor.

Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, gölgede kalmaları veya kapalı alanlarda vakit geçirmeleri öneriliyor. Bu saatlerde dışarı çıkmak zorunda kalanların şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanarak kendilerini koruması önemlidir.

Sıcak havalarda vücut su kaybı hızlandığı için, gün boyunca bol su içmek faydalı olacaktır. Ayrıca, ağır yemeklerden kaçınmak da önerilir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları gerekmektedir. Evde klima veya vantilatör kullanarak ortam serin tutulabilir. Bu, uyku kalitesini artırabilir ve gece terlemelerini azaltabilir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, bu önlemleri alarak kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabilirsiniz. Aşırı sıcaklar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden gerekli tedbirleri almak hayati önem taşır.

