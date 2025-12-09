HABER

Dehşet anları kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından ve sırtından bıçakladı

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı. Olay öncesi yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Saldırgan Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dehşet anları kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından ve sırtından bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Bazlambaç köyünde meydana geldi. Y.B., kayınbabasının evine giderek boşanma aşamasında olduğu eşi A.B'yi görmek istedi.

Dehşet anları kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından ve sırtından bıçakladı 1

Evin çevresinde dolaşan Y.B. kapıları yumrukladı. Kapının açılmaması üzerine balkondan içeri giren Y.B. kaçmaya çalışan eşini kovalayıp yakaladı.

Dehşet anları kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından ve sırtından bıçakladı 2

EŞİNİ BOĞAZINDAN VE SIRTINDAN BIÇAKLADI

Y.B. üzerindeki bıçakla eşini boğazından ve sırtından bıçakladı, kayınpederi Y.K'yi de yaraladı. Bu anlar evin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

Dehşet anları kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından ve sırtından bıçakladı 3

Kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Y.B. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşet anları kamerada! Boşanma aşamasındaki eşini boğazından ve sırtından bıçakladı 4

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadına şiddet Yozgat
