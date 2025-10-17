HABER

Ankara 17 Ekim Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 17 Ekim 2025 Cuma günü, Ankara'da hava bulutlu ve kapalı. Sıcaklık 15.9°C ile 24.7°C arasında değişecek. Rüzgar hızı 5.5 km olarak ölçülüyor. Cumartesi günü, 18 Ekim'de güneşli hava bekleniyor. Pazar günü sıcaklık 19°C'ye düşecek ve sis görülebilir. Sabah saatlerinde kalın giysiler tercih edilmeli. Günlük planlarınızı yaparken hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olun.

Melih Kadir Yılmaz

Bugün, 17 Ekim 2025 Cuma günü, Ankara'da hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 15.9°C ile 24.7°C arasında değişecek. Nem oranı %24 civarında. Rüzgar hızı saatte 5.5 km olarak ölçülüyor. Gün doğumu saati 07:02. Gün batımı ise 18:08 olarak tahmin ediliyor.

Cumartesi günü, 18 Ekim 2025, hava bol güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında bekleniyor. Pazar günü, 19 Ekim 2025, hava sıcaklığı 19°C civarına düşecek. Artan bulutların etkili olması öngörülüyor.

Bu dönemde sabah saatlerinde hava sıcaklıkları 6-8°C civarına inecek. Yer yer sis görülebilir. Bu nedenle, sabahları dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar giyilmelidir. Gün içinde hava ısındığında, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarmak da iyi bir fikir.

Sabah saatlerinde oluşabilecek sis nedeniyle trafik zorlu olabilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymalı ve dikkatli olmalısınız. Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Günlük aktivitelerinizi en uygun şekilde planlayabilirsiniz.

hava durumu Ankara
