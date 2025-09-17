HABER

Ankara 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak.

Ankara 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C, nem oranı %49 ve rüzgar hızı 7 km/s olarak ölçülüyor. Gün boyunca sıcaklık 27°C'ye kadar yükselebilir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. 18 Eylül Perşembe günü sıcaklık 21°C, 19 Eylül Cuma günü 19°C ve 20 Eylül Cumartesi günü 22°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle güneşli ve ılımandır. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Öğle ve öğleden sonra saatlerinde, güneş ışınları daha yoğun olacaktır. Güneş çarpması riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Dışarıda uzun süre kalmayı planlayanların bol sıvı tüketmeleri önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmaları da önerilir. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Yanınızda hafif bir üst bulundurmak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Planlarınızı yaparken bu ılıman ve güneşli havayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak her zaman faydalıdır.

hava durumu Ankara
