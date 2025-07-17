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Ankara 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli ve açık olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ankara 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıkları 20°C ile 36°C arasında değişecek. Gün boyunca güneşli bir hava bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 19°C ile 36°C arasında olacak. Çok bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Cumartesi günü de sıcaklıklar 19°C ile 36°C arasında kalacak. Az bulutlu bir hava olacak. Pazar günü sıcaklıklar 19°C ile 34°C arasında olacak. Güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek seyredebilecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi cilt üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığını korur.

Yüksek sıcaklıklar vücutta su kaybına yol açabilir. Gün boyunca bol su içmek ve susuz kalmamaya dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da faydalıdır. Mümkünse serin ortamlarda kalmak, vücut sağlığını korur.

Yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler, sıcak havalarda daha dikkatli olmalıdır. Bu gruplar aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenme riski altındadır. Bu nedenle, serin ortamlarda kalmaları ve aşırı sıcaklardan korunmaları önemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek ve hava durumunu takip etmek de önemlidir. Bu sayede olumsuz hava koşullarından korunmak ve sağlığı korumak mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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