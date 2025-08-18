Ankara 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığının ise 18°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Salı günü sıcaklık 33°C, Çarşamba günü ise 32°C civarında olacak. Perşembe günü sıcaklık 34°C'ye yükselebilir. Cuma günü ise 36°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönem boyunca nem oranının düşük olması, kuru sıcakların etkisini artırabilir.

Aşırı sıcaklar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak, cilt sağlığını korumaya destek sağlar. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak sindirim sistemini zorlar. Ayrıca vücuda ek yük bindirmemek önemlidir. Spor yaparken günün serin saatlerini tercih etmek gerekir. Aşırı efordan kaçınmak, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, yaz aylarının tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmamızı sağlar.