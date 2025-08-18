HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir hava bekleniyor.

Ankara 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ankara'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, bol güneş ışığı altında sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 35°C'ye kadar yükselebilir. Gece sıcaklığının ise 18°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Salı günü sıcaklık 33°C, Çarşamba günü ise 32°C civarında olacak. Perşembe günü sıcaklık 34°C'ye yükselebilir. Cuma günü ise 36°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönem boyunca nem oranının düşük olması, kuru sıcakların etkisini artırabilir.

Aşırı sıcaklar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler ve şapka kullanmak, cilt sağlığını korumaya destek sağlar. Sıcak havalarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak sindirim sistemini zorlar. Ayrıca vücuda ek yük bindirmemek önemlidir. Spor yaparken günün serin saatlerini tercih etmek gerekir. Aşırı efordan kaçınmak, olası sağlık sorunlarını önleyebilir.

Sıcak hava koşullarına karşı alınacak önlemler, kişisel sağlığı korumaya yardımcı olur. Bu önlemler, yaz aylarının tadını daha güvenli bir şekilde çıkarmamızı sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet tutkunu genç kız kazada hayatını kaybettiMotosiklet tutkunu genç kız kazada hayatını kaybetti
Bursa'da damadı vinçte sallandırdılar!Bursa'da damadı vinçte sallandırdılar!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

Zam talebinde anlaşamadılar! Grev başladı

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

17-29 yaş aralığına özel anket! CHP mi AK Parti mi derken başka parti dikkat çekti

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Ve başkan noktayı koydu! Uğurcan Çakır için gece yarısı resmi açıklama geldi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kumarhanedeki fotoğrafını gören Tanju Özcan küplere bindi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

Çiftin feci ölümü: Bunu yapıyorsanız aman dikkat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.