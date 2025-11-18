HABER

Ankara 18 Kasım Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 18 Kasım'da hava açık ve güneşli olacakken, sıcaklık gündüz 15-16°C, akşam ise 10-11°C'ye düşecek. Nem oranı yüksek kalacak. 19 Kasım'da hava bulutlu hale gelecek, sıcaklık 14-15°C olacak. 20 ve 21 Kasım günlerinde sıcaklıklar düşmeye devam edecek. İleriye dönük havanın serin ve bulutlu olacağı öngörülüyor. Hava durumunu güncel takip etmek, değişken koşullara hazırlıklı olmak için önemli.

Ufuk Dağ

Bugün, 18 Kasım 2025 Salı, Ankara'da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 15-16°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 10-11°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %70-80 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3-7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:37'dir. Gün batımı ise 17:30 olarak tahmin ediliyor.

Yarın, 19 Kasım Çarşamba, hava biraz daha bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14-15°C, gece ise 9-10°C civarında olacak. Nem oranı %60-70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:38'dir. Gün batımı 17:31 olarak öngörülüyor.

Perşembe günü, 20 Kasım, hava daha da bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 13-14°C, gece ise 8-9°C civarında olacak. Nem oranı %60-70 arasında kalacak. Rüzgar hızı 4-6 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:39'dir. Gün batımı 17:32 olarak bekleniyor.

Cuma günü, 21 Kasım, hava daha da bulutlanma gösterecek. Gündüz sıcaklık 12-13°C, gece 7-8°C civarında olacak. Nem oranı %60-70 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4-6 km/saat olacak. Gün doğumu 07:40, gün batımı ise 17:28 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava serin ve bulutlu olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle sabah saatlerinde sis oluşabilir. Görüş mesafesi azalabilir. Bu durum trafikte dikkatli olmayı gerektirir. Rüzgar hızı düşük tahmin edilse de ani rüzgar değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Hava koşulları değişken olabilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

