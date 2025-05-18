Ankara 18 Mayıs Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 18 Mayıs 2025 Pazar günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 9°C'ye düşecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Nem oranı %50 civarında olacak. Rüzgar hızı 7 km/saat, güney yönünden esecek.

19 Mayıs Pazartesi günü hava açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece ise 9°C civarında olacak. 20 Mayıs Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 9°C civarında kalacak. 21 Mayıs Çarşamba günü hava yine açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece ise 10°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları genelde açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 22-23°C arasında değişecek. Geceleri ise sıcaklık 9-10°C civarında olacak. Yağış beklenmiyor ve nem oranı %50 civarında kalacak. Rüzgarlar hafif olacak ve genellikle güneyden esecek.

Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Gündüzleri güneş ışınlarının yoğun olabileceğini unutmamak gerekir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız. Gündüz sıcaklığı 22-23°C civarında olacağı için hafif ve rahat kıyafetler tercih edebilirsiniz. Gece saatlerinde sıcaklık 9-10°C'ye düştüğünde, akşamları bir ceket veya hırka almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava koşulları genellikle açık ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşe çıkarken gerekli önlemleri almalı ve bol su içerek vücudunuzu nemli tutmalısınız.