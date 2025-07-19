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Ankara 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Ankara 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Ankara'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %39 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 9.9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 05:37, gün batımı saati 20:15 olarak öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıklar devam edecek. 20 Temmuz Pazar günü hava sıcaklığının 34°C, 21 Temmuz Pazartesi günü 35°C, 22 Temmuz Salı günü ise 37°C olması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklık saatlerinde, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha sağlıklı olacaktır. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınmak ve koruyucu giysiler giymek, zararlı etkilere karşı faydalı olacaktır. Sıcak havalarda vücut su kaybını hızlandırabilir. Bu nedenle bol su içmek ve susuz kalmamak hayati önem taşır. Yüksek sıcaklık günlerinde, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olmaları önerilir. Gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmeleri de faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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