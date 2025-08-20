HABER

Ankara 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Ankara 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 17°C civarında bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi öngörülüyor. 21 Ağustos Perşembe günü hava yine açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C, gece sıcaklıkları ise 16°C civarında seyredecek. 22 Ağustos Cuma günü de benzer koşullar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 34°C, gece sıcaklıkları 17°C olacak. 23 Ağustos Cumartesi günü hava açık ve güneşli kalacak. Gündüz sıcaklıkları 35°C, gece sıcaklıkları ise 18°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin dikkatli olmaları önemlidir. Gün ortasında güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle, güneş çarpması riski artmaktadır. Bu nedenle, öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek de önerilir. Ayrıca, bol su tüketimi önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler giyilmesi, vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Sıcak havalarda, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde dinlenmek de önemlidir. Bu önlemler sağlığınızı korur. Sıcak havaların olumsuz etkilerinden uzak durmanıza yardımcı olur.

