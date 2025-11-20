HABER

Ankara 20 Kasım Perşembe hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 20 Kasım 2025 tarihinde hava durumu ılıman geçecek. Güneş ışınlarının ara ara görünmesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 19°C, geceleri ise 7°C düzeyinde seyredecek. Rüzgar hızı 5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Takip eden günlerde benzer hava koşulları devam ederken, 22 Kasım'da puslu hava etkili olacak. Hava tahminleri, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkat edilmesini öneriyor. İşte detaylar...

Ankara'da 20 Kasım 2025 Perşembe günü, yüksek bulutlar arasından ara sıra güneş ışınları bekleniyor. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece sıcaklığı ise 7°C civarında seyredecek. Nem oranı %71 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 5 km/saat şeklinde hesaplandı. Gün doğumu saati 07:39, gün batımı ise 17:29 olarak belirlenmiştir.

21 Kasım Cuma günü, hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Gün içinde en yüksek sıcaklık 20°C olacak. Gece sıcaklığı 9°C civarında olacak. 22 Kasım Cumartesi günü, puslu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 10°C arasında değişecek. 23 Kasım Pazar günü, yüksek bulutların arasında güneş ışınları görülecek. Sıcaklıklar 22°C ile 8°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. İşe giderken veya akşam dışarı çıkarken ek kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde güneşli anlar olsa da, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır. Hava koşulları bu sürede genel olarak ılıman kalacaktır.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
