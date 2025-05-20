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Ankara 20 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 20 Mayıs Salı hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Ankara 20 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklarının 22°C, gece sıcaklıklarının ise 7°C civarında olması bekleniyor. Hava koşulları genellikle ılıman ve keyifli. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak: 21 Mayıs Çarşamba günü çoğunlukla güneşli. 22 Mayıs Perşembe günü ise yer yer sağanak yağışlı tahmin ediliyor. 23 Mayıs Cuma günü hava koşullarının daha da ısınması bekleniyor. Hava, güneşli ve parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha yoğun olması öngörülüyor.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Günlük aktivitelerinizi planlarken, hava durumunu göz önünde bulundurun. Uygun kıyafet ve aksesuarları seçmek, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak ise olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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