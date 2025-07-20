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Ankara 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ankara 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 34°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 34°C olacak. 22 Temmuz Salı günü ise sıcaklık 36°C'ye ulaşması öngörülüyor. Hafta ortasında sıcaklıkların 37°C'ye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri için dikkat edilmesi gereken bir durum. Sıcaklıkların yüksek olduğu saatlerde, öğle ve öğleden sonra dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Eğer dışarı çıkmanız gerekiyorsa, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın.

Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları önemlidir. Evde kalmanız mümkünse, serin ve gölge alanlarda vakit geçirmeye çalışın. Sıcak havalarda, evdeki su tüketiminizi artırarak vücudunuzun su dengesini koruyabilirsiniz.

Bu sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerektiğinde iç mekanlarda vakit geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Sıcak havalarda, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu serinliği ve suyu sağlamaya özen göstererek, sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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