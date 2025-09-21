Ankara 21 Eylül Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz en yüksek sıcaklık 24°C. Gece ise en düşük sıcaklık 9°C civarında olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi tahmin ediliyor. Pazartesi günü sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Salı günü sıcaklık 28°C olacak. Çarşamba günü 30°C'ye ulaşması bekleniyor. Perşembe günü sıcaklık 27°C, Cuma günü ise 24°C olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Gündüzleri sıcaklıklar 24°C ile 30°C arasında değişecek. Geceleri ise 9°C ile 12°C arasında olacak. Bu durum, özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi yaratabilir.

Sıcaklıkların artmasıyla, gün içinde güneş ışınlarının etkisi artacak. Hava daha sıcak hissedilebilir. Dışarı çıkarken hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Günün ilerleyen saatlerinde serinlemek için yanınızda bir ceket bulundurmalısınız. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak cilt sağlığınızı korur.

Sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Bol su içmek de önemlidir. Ağır yemeklerden uzak durmak, sıcaktan olumsuz etkilenmenizi engeller. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Uygun kıyafet seçimi, güneşten korunma ve yeterli su tüketimi gibi önlemler alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.