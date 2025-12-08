Yüksekova’da yoğun yağışlar uçak seferlerini durdurdu

Yüksekova’da sabah erken saatlerde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiliyor. Yağışın şiddetini artırması ve görüş mesafesinin ciddi oranda düşmesi sebebiyle hava ulaşımında büyük aksaklık yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan İstanbul’a yapılması planlanan tüm uçak seferleri, kar yağışından dolayı iptal edildiği öğrenildi.

Benzer şekilde, İstanbul’dan Yüksekova’ya gelmek üzere havalimanına intikal eden yolculara da, bölgedeki elverişsiz hava şartları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yetkililer, kar yağışının şiddetinin ve görüş mesafesindeki düşüşün uçuş emniyetini tehdit ettiğini belirterek, hava şartlarının normale dönmesiyle seferlerin yeniden başlayacağını kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır