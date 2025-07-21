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Ankara 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Ankara 21 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ankara'da 21 Temmuz Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 34°C civarında seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 22 Temmuz Salı günü sıcaklıkların 36°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 23 Temmuz Çarşamba günü ise sıcaklık 37°C'ye kadar yükselebilir.

Bu yüksek sıcaklıklar açık hava etkinlikleri için zorluk yaratabilir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, hafif ve açık renkli giysiler tercih edin. Bol su tüketmeye özen gösterin. Güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanın. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olmaları önemlidir. Evde kalmanız mümkünse, serin ve gölge alanlarda vakit geçirmeye çalışın. Sıcak havalarda, evdeki su tüketiminizi artırarak vücudunuzun su dengesini koruyabilirsiniz.

Bu sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Gerekirse iç mekanlarda vakit geçirmeyi tercih edin. Sıcak havalarda vücudunuzun ihtiyaç duyduğu serinliği ve suyu sağlamaya özen göstererek sağlığınızı koruyabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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