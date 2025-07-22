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Ankara 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 22 Temmuz 2025 Salı günü, sıcak ve güneşli bir hava durumu olacak. İşte detaylar...

Ankara 22 Temmuz 2025 Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 35°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde kalacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 5 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 36°C'ye yükselecek. 24 Temmuz Perşembe günü ise 38°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durum.

Böylesi sıcak günlerde vücut ısısını dengelemek için bol su tüketimi önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler, güneşin zararlı etkilerinden korunmak açısından faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanımı cilt sağlığını korur.

Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınılmalıdır. Bunun yerine hafif ve sindirimi kolay yiyecekler tercih edilmelidir. Bu, sindirim sistemini rahatlatacaktır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların sıcak havalarda daha dikkatli olması önerilir. Gerekirse serin ortamlarda vakit geçirmeleri iyi olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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