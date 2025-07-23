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Ankara 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak.

Ankara 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Ankara'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava sıcaklıkları yüksek olacak. Gündüz sıcaklık 38°C'ye kadar çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 20°C civarında seyredecek. Bu durum, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 24 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 37°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 20°C'ye düşecek. 25 Temmuz Cuma günü gündüz sıcaklıkları 35°C, gece sıcaklıkları ise 18°C olması bekleniyor. 26 Temmuz Cumartesi günü de hava sıcaklıklarının 35°C civarında seyretmesi öngörülüyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturabilir. Dışarı çıkarken hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Bol su içilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Klimalı ortamlarda vakit geçirmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da önemlidir.

Sıcak hava dalgaları enerji tüketimini artırabilir. Bu da elektrik kesintilerine yol açabilir. Klima ve diğer elektrikli cihazların kullanımında tasarruflu olunmalıdır. Gereksiz enerji tüketiminden kaçınılmalıdır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklar hava kalitesini olumsuz etkileyebilir. Bu durum solunum yolu rahatsızlıklarına yol açabilir. Hava kalitesinin düşük olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Astım gibi solunum rahatsızlığı olanların dikkatli olması gerekir.

Yüksek sıcaklıklar, su kaynaklarının azalmasına ve tarım ürünlerinin zarar görmesine neden olabilir. Su tasarruflu kullanılmalı, tarım ürünlerinin korunması için önlemler alınmalıdır. Toplum olarak bu tür hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Gerekli önlemleri almak, bireysel ve toplumsal sağlık açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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