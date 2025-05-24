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Ankara 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 24 Mayıs Cumartesi hava durumu tahminleri açıklandı. Ankara'da hava durumu genellikle güneşli olacak.

Ankara 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık, artan bulutlarla birlikte 29°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Pazar günü hava ısınacak ve 33°C'ye ulaşacak. Gün, çoğunlukla güneşli geçecek. Pazartesi ve Salı günleri ise bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık, 28°C ile 25°C arasında değişecek. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha serin ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 23°C arasında seyredecek. Cuma günü yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artacak. Bu durum, cilt kanseri riskini artırabilir. Güneşe çıkarken koruyucu kremler kullanmak önemlidir. Ayrıca, şapka takmak ve uzun kollu giysiler tercih etmek de faydalıdır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücutta su kaybı yaşanabilir. Bol su içmek ve aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak gereklidir. Pazartesi ve Salı günleri beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar ani su baskınlarına yol açabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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