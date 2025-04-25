Ankara 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında seyredecek. 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 9°C ile 20°C arasında olacak. 28 ve 29 Nisan'da, yani Pazartesi ve Salı günlerinde hava daha bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 5°C ile 17°C arasında değişecek ve yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

Ankara'da Nisan ayı, ortalama 10.3°C sıcaklıkla yılın en serin aylarından biridir. Bu dönemde ortalama 50 mm yağış düşer ve 7 gün yağmurlu geçer. Günlük güneşli saat sayısı ise yaklaşık 10 saattir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun olarak hazırlıklı olmak önemlidir. Serin ve yağmurlu günlerde kat kat giyinmek ve su geçirmez bir mont kullanmak sizi korur. Sağanak yağışların beklendiği günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve su geçirmez ayakkabılar giymek olası rahatsızlıkları önler. Hava koşullarına göre plan yaparak açık hava etkinliklerini yağışsız günlere denk getirmek keyifli zaman geçirmenize yardımcı olur.