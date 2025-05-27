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Ankara 27 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 27 Mayıs Salı hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Ankara 27 Mayıs Salı hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 27 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 24°C civarında, gece ise 9°C civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayının ortalama değerlerine yakın. Ankara'nın tipik iklim koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Mayıs Çarşamba günü bol güneş ışığı bekleniyor. 29 Mayıs Perşembe günü, çok bulutlu bir hava hakim olacak. 30 Mayıs Cuma günü ise kısmen güneşli bir hava tahmin ediliyor. Bu dönemde sıcaklıklar gündüzleri 21-25°C, geceleri ise 11-12°C arasında değişecek.

Ankara'da Mayıs ayı, ortalama 15.3°C sıcaklık ve 48 mm yağış miktarı ile ılıman bir iklime sahiptir. Bu dönemde nem oranı %50 civarındadır. Genellikle 6 yağmurlu gün görülmektedir.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Gün içinde güneş ışığından faydalanmak için güneş gözlüğü ve şapka kullanımı önerilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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