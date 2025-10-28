HABER

Ankara 28 Ekim Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu çok bulutlu bir seyir izleyecek. Sıcaklık 14°C olarak ölçülürken, en düşük sıcaklığın 9°C, en yüksek sıcaklığın ise 22°C olacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Takip eden günlerde sıcaklık değerleri 1°C ile 21°C arasında değişecek, hava koşullarına uygun giyinmek ve tedbirli olmak gerekecek.

Ankara'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu şu şekilde. Mevcut koşullar çok bulutlu. Sıcaklık 14°C, yani 56°F olarak ölçülüyor.

Günlük tahmin yapıldığında, 28 Ekim için en düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık ise 22°C olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 29 Ekim Çarşamba günü daha serin bir hava olacak. Sıcaklık 2°C ile 16°C arasında değişecek. 30 Ekim Perşembe ve 31 Ekim Cuma günleri puslu güneşli hava koşulları hakim olacak. Bu günlerde sıcaklık 1°C ile 19°C arasında olacak.

1 Kasım Cumartesi günü artan bulutlarla sıcaklık 7°C ile 21°C arasında seyredecek. 2 Kasım Pazar ve 3 Kasım Pazartesi günleri yüksek bulutlar arasından güneşin görüneceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 3°C ile 21°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde soğuklara karşı hazırlıklı olunmalıdır. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınılmalı. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek faydalı olacaktır.

