Ankara 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34°C civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 13°C seviyelerine düşecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı %30 civarında olacak.

29 Haziran Pazar günü hava daha serin ve parçalı bulutlu. 30 Haziran Pazartesi günü açık ve sıcak hava bekleniyor. 1 Temmuz Salı günü bol güneş ışığı olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü hava genellikle açık kalacak. 3 Temmuz Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. 4 Temmuz Cuma günü parçalı bulutlu hava koşulları yaşanacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava yine bol güneş ışığıyla geçecek.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının yüksek olacağı günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınmak önemlidir. Sıcak havalarda vücut su kaybını önlemek için bol su içmek gereklidir. Güneşe doğrudan maruz kalmamak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önerilir. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de faydalıdır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde uygun giyinerek üşümekten korunmak sağlığınız için yararlı olacaktır.