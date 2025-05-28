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Ankara 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 28 Mayıs Çarşamba hava durumu güneşli olacak.

Ankara 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 24°C civarında ölçülecek. Bu sıcaklık, mevsim normallerine yakın bir değerdir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunmaktadır.

29 Mayıs Perşembe günü hava sıcaklığı 22°C civarında olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Bu durum, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösteriyor.

30 Mayıs Cuma günü de sıcaklık 20°C civarında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer etkili olabilir. Yine, ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

31 Mayıs Cumartesi gününde hava sıcaklığının 19°C civarında olması bekleniyor. Zaman zaman gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerdeki yağışlı hava koşulları, ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Bu nedenle, özellikle 29-31 Mayıs tarihleri arasında hava durumunu yakından takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak da sağlık açısından faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerinizi planlarken uygun kıyafet ve ekipmanları yanınıza almayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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