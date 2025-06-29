Ankara 29 Haziran Pazar Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklık 25°C’ye yükselecek. Gece sıcaklık 11°C civarında seyredecek. Hava kısmen güneşli. Yağış beklenmiyor. Rüzgar kuzeyden saatte yaklaşık 2.79 km hızla esecek. Nem oranı ise %32 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde sıcaklık artmaya devam edecek. 30 Haziran Pazartesi günü hava güneşli. Sıcaklık 28°C’ye ulaşacak. 1 Temmuz Salı günü, bol güneş ışığı altında sıcaklık 30°C olacak. 2 Temmuz Çarşamba günü hava, bol güneş ile 29°C seviyelerinde kalacak. 3 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 30°C’ye yükselecek. Hava parlak güneş ışığı ile devam edecek. 4 Temmuz Cuma günü yine parlak güneş ışığı olacak ve sıcaklık 31°C’ye çıkacak. 5 Temmuz Cumartesi günü hava bol güneş ile 32°C’ye yükselecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları artacak. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde sıcaklık yüksek seviyelere ulaşacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu giysiler kullanmak zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Bol su tüketimi de vücudun susuz kalmasını engeller. Sıcak havalarda yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların aşırı sıcaklardan korunması önemlidir. Evde kalma imkânı olanlar, klima veya vantilatör gibi serinletici cihazları kullanarak ortam sıcaklığını düşürmelidir. Sıcak havalarda ağır yemeklerden kaçınmak, hafif ve sindirimi kolay yiyecekleri tercih etmek sindirim sistemini rahatlatır. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse tıbbi yardım alınmalıdır.