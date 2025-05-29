Ankara 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Cuma günü, 30 Mayıs 2025, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacak. Bu hava koşullarında trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır.

Hafta sonu, 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde, gök gürültülü sağanak yağışların yer yer görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu takip etmeleri faydalı olacaktır. Planlarını esnek tutmaları önerilir.

Önümüzdeki günlerdeki bu değişken hava koşulları, ani yağışlar ve gök gürültüsü nedeniyle, vatandaşların tedbirli olmalarını gerektiriyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafet ve ayakkabı seçimi önemlidir. Trafik güvenliğine ve açık hava etkinliklerinin planlanmasına dikkat edilmelidir.