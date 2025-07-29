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Ankara 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek.

Ankara 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Ankara'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu aşırı sıcaklıklarla kendini gösterecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıkların 41°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Gece sıcaklıkları ise 22°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için zorluk yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi öngörülüyor. 30 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıkların 40°C civarında olması bekleniyor. 31 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklıkların 36°C'ye gerilemesi tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Yüksek sıcaklıklar, sağlık açısından risk oluşturabilir. Kalp ve damar hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar daha hassas olabilir. Bu nedenle serin ortamlarda kalmak önemlidir. Bol su içmek gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınılmalıdır. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler, şapka kullanmak ve güneş kremi sürmek cilt koruması açısından faydalı olacaktır.

Sıcak hava, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınmak önemlidir. Su kaynaklarının korunması ve tasarruflu kullanılması da bu dönemde büyük önem taşır. Yüksek sıcaklıklara bağlı olarak enerji tüketiminin artacağı unutulmamalıdır. Klima ve fan gibi cihazların kullanımında enerji verimliliğine dikkat etmek, bütçe dostu ve çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Bu dönemde sağlık ve güvenliğinizi korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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