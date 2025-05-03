Ankara 3 Mayıs cumartesi hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

4 Mayıs Pazar günü güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C civarında olacak. 5 Mayıs Pazartesi günü ise parlak güneş ışığı altında sıcaklık 23°C'ye kadar yükselebilecek. 6 Mayıs Salı günü hava daha da ısınacak. Sıcaklık 25°C'ye ulaşacak ve çoğunlukla güneşli olacak. 7 Mayıs Çarşamba günü ise sıcaklık 25°C civarında kalacak. Hava biraz daha bulutlu olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşük olabilir. Bu nedenle kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerekirse bir ceket bulundurmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanmak cilt sağlığı için önemlidir. Alerjik reaksiyonlar görülebileceğinden, alerjisi olanların gerekli önlemleri alması önerilir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak açık ve ılıman olacak. Dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut. Sabah ve akşam saatlerindeki serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüzleri güneşten korunmak, konforlu bir deneyim için gereklidir.