Ankara 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 16°C ile 34°C arasında değişmesi bekleniyor.

Ankara 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ankara'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 16°C ile 34°C arasında değişmesi bekleniyor. Gün boyunca bol güneş ışığı olacak. Yağış ihtimali bulunmayacak. Rüzgarın hızı 24 km/sa civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 18°C ile 35°C arasında olması tahmin ediliyor. Güneşli bir hava hakim olacak. 1 Eylül Pazartesi günü de sıcaklıkların 17°C ile 33°C arasında değişmesi bekleniyor. Yine güneşli bir havanın olması öngörülüyor.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle terleme artacağı için, vücudun su dengesini korumak için düzenli aralıklarla su içmek önemlidir. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve gerektiğinde serin ortamlarda dinlenmek sağlık açısından faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
