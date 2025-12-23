HABER

Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 4 bin 58 metre yüksekliğiyle bölgenin en görkemli dağları arasında yer alan Süphan Dağı’nın karlı zirvesinde şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Süphan Dağı’nın zirvesinde mercek bulutu oluştu

Adilcevaz tarafında meydana gelen ve Ahlat ilçesinden de net bir şekilde görülebilen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görsel şölen sunan bu doğa olayı, özellikle Tatvan-Ahlat karayolunu kullanan sürücüler tarafından da ilgiyle izlendi. Süphan Dağı’nın zirvesinde oluşan ve dağın tepesini adeta bir şapka gibi saran mercek bulutu, Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Oğuz Mutlu tarafından profesyonel açıdan görüntülendi. Ortaya çıkan kareler, Süphan Dağı’nın ihtişamını ve bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Süphan Dağı'nın zirvesinde mercek bulutu oluştu 1

Bitlis
