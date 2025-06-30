Ankara 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Haziran Pazartesi günü hava, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 14°C civarında seyredecek. Salı günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 29°C, gece ise 14°C olarak tahmin ediliyor. Çarşamba günü parlak güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 28°C, gece ise 11°C olacak. Perşembe günü bol güneş ışığı hakim olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece 13°C olarak öngörülüyor. Cuma günü parlak güneş ışığı devam edecek. Gündüz sıcaklığı 30°C, gece ise 15°C olacak. Cumartesi günü yine parlak güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 34°C, gece 15°C civarında olacak. Pazar günü çok sıcak bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 37°C, gece ise 21°C olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Özellikle hafta sonu sıcaklıkların 30°C'nin üzerine çıkması öngörülüyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirecekler için dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sıcak hava koşullarında güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Sıcak havalarda, özellikle yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması gerekir. Gerekli durumlarda serin ortamlarda vakit geçirmeleri önerilir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Sıcak hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.