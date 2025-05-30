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Ankara 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu genellikle yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ankara 30 Mayıs 2025 Cuma Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ankara'da 30 Mayıs 2025 Cuma günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 20°C, gece sıcaklığının ise 11°C civarında olması tahmin ediliyor. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Hafta sonu, 31 Mayıs Cumartesi günü, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz 20°C, gece 11°C olacaktır. Pazar günü, 1 Haziran'da, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 10°C olacak. Pazartesi günü, 2 Haziran'da, yer yer sağanakların devam etmesi tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklığı 22°C, gece 10°C civarında olacak.

Bu dönemdeki hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Yağışların yoğun olduğu günlerde etkinliklerin kapalı alanlara kaydırılması veya ertelenmesi düşünülebilir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler seçmek ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Bu şekilde olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmek mümkün olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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