Ankara 30 Nisan Çarşamba hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara'da 30 Nisan 2025 Çarşamba günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte 20°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 20°C civarında olacak. Bu, şehrin tipik Nisan sonu havasını yansıtıyor.

1 Mayıs Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü de hafif yağmur ihtimali devam ediyor. Bu gün sıcaklıklar 17°C civarında seyredecek. 3 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar yine 17°C civarında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle açık hava etkinlikleri düzenliyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olmalısınız. Ani hava değişimlerine karşı vücudunuzu korumak için uygun kıyafetler seçin. Gerektiğinde şemsiye veya yağmurluk almanız önerilir.

Ankara'nın iklimi, Nisan ayının sonlarına doğru genellikle ılımandır ve yağışlıdır. Bu dönemde ortalama gündüz sıcaklıkları 19°C civarındadır. Yağış miktarı yıllık ortalamanın üzerinde olabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve olası yağışları dikkate almak önemlidir.

30 Nisan'dan itibaren hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmayın. Yağış ihtimali de artacak. Planlarınızı yaparken esnek olmanız ve hava koşullarına uygun hazırlık yapmanız faydalı olacaktır.