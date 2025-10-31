Ankara 31 Ekim Cuma hava durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 31 Ekim 2025 Cuma günü, Ankara'da hava puslu güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C. Gece en düşük sıcaklık ise 3°C civarında bekleniyor. Rüzgar hızı 4 km/saat. Nem oranı %34 seviyelerinde. Bu koşullar, gün boyunca hafif bir serinlik hissi yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik olmayacak. 1 Kasım Cumartesi günü, hava puslu güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 0°C arasında değişecek. 2 Kasım Pazar günü de benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 0°C civarında olacak. 3 Kasım Pazartesi günü, yüksek bulutlar arasında güneş göreceğiz. Sıcaklıklar 19°C ile 4°C arasında olacak.

Bu dönemde hava genellikle serin ve hafif bulutlu. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Kat kat giyinmek ve yanınızda mont bulundurmak faydalı olur. Gün içinde güneşli saatlerde UV ışınlarının etkisi artacak. Güneşe çıkarken uygun güneş koruyucu kullanmak cildinizi korur. Rüzgar hafif olacak, ancak ani rüzgar değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır.