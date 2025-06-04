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Ankara 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 4 Haziran Çarşamba hava durumu güneşli ve bol güneş ışığıyla geçecek.

Ankara 4 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ankara'da 4 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, güneşli ve bol güneş ışığıyla geçecek. Sıcaklıklar 28°C'ye kadar yükselecek. Bu değerler, Haziran ayının ortalama sıcaklıklarının üstündedir. Yaz mevsiminin başlangıcını işaret ediyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 5 Haziran Perşembe günü sıcaklık 30°C'ye çıkacak. 6 Haziran Cuma günü sıcaklık 31°C olarak ölçülecek. 7 Haziran Cumartesi günü de sıcaklığın 31°C civarında kalması öngörülüyor. Bu yüksek sıcaklıklar, yazın tipik sıcak ve kuru hava koşullarını yansıtıyor.

Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle dikkatli olunması önemlidir. Gün ortasında dışarı çıkarken, hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bol su içilmeli, güneşten korunmak için şapka veya şemsiye kullanılmalıdır. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların ihtiyaçlarına özel özen gösterilmelidir.

Sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmak, kişisel sağlığı korur. Aynı zamanda günlük aktiviteleri daha konforlu hale getirir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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