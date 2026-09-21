Ülkü Ocakları o araçlara göz yummadı! Gaziantep'te tartışma yaratan görüntüler

Gaziantep'te trafikte seyreden bazı araçların plaka bölümündeki yazılar gündem oldu. Tescilli plaka yerine “Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı” ifadesinin kullanıldığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Paylaşımların ardından kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü hesaplarını etiketleyerek müdahale çağrısı yaptı.

BAŞKAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ülkü Ocakları kanadından görüntüler hakkında açıklamalar geldi. Sözcü'de yer alan habere göre, araçların Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı ile resmi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN HAMLE

İl Başkanı Cenk Gece'nin de durumdan haberdar olur olmaz şikayette bulunduğu aktarıldı.

ARAÇLAR MEN EDİLDİ

Şikayetin ardından araçlar hakkında cezai işlem uygulandığı ve trafikten men edildikleri öne sürüldü.