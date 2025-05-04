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Ankara 4 Mayıs Pazar hava durumu: Ankara'da hava durumu nasıl olacak?

Ankara 4 Mayıs Pazar hava durumu merak ediliyor. Bugün Ankara'da hava durumu güneşli olacak.

Ankara 4 Mayıs Pazar hava durumu: Ankara'da hava durumu nasıl olacak?
Nilgün Akbıyık

Ankara'da 4 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında ölçülecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 5 Mayıs Pazartesi günü sıcaklık 23°C, 6 Mayıs Salı günü 24°C ve 7 Mayıs Çarşamba günü 26°C civarında olacak.

Mayıs ayı boyunca Ankara'da ortalama yüksek sıcaklıklar 24°C, düşük sıcaklıklar ise 10°C civarındadır. Yağış miktarı ayda yaklaşık 48 mm'dir. Yağmurlu gün sayısı 6 civarındadır. Gün ışığı süresi ise ortalama 12 saattir.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılımandır. Ani hava değişiklikleri de yaşanabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre ayarlayın. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Yanınızda bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Güneşli saatlerde dışarıda vakit geçirecekseniz, güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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