Ankara AK Parti Belediye Meclis Üyesi Osman Aydoğdu'dan ABB'ye halı saha ve ihale tepkisi: "Bu mu sosyal belediyecilik?"

Ankara Büyükşehir Belediye İl Meclis Toplantısı'nda söz alan Ankara AK Parti Belediye Meclis Üyesi Osman Aydoğdu, gençleri suçtan uzak tutmak ve spora kazandırmak için başlatılan ücretsiz halı saha uygulamasının ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde ücretli hale getirildiğini ve ihalelerin belli grupların alacağı şekilde yönetmeliğe uydurulduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerini yönelten Aydoğdu, "Bu kadar bütçeye rağmen gençlerin spor yapacağı halı sahalara göz dikmek niye? Bu mudur sosyal belediyecelik? Bu mudur gençlere destek?" ifadelerini kullandı.

İl Meclis Toplantısı'nda söz alan Aydoğdu, şu ifadeleri kullandı;

"AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNİN GENÇLERE SUNDUĞU ÜCRETSİZ HALI SAHALAR ÜCRETLİ HALE GETİRİLMİŞ"

"Bildiğimiz üzere geçmişte AK Parti belediyeciliği anlayışıyla mahallelerimize ücretsiz halı sahalar kazandırıldı. Bu alanlar gençlerimiz için sporla buluştuğu, kötü alışkanlıklardan kurtulduğu ve mahalle kültürünün yaşatıldığı yerlerdi. Fakat şimdi görüyoruz ki bu halı sahalar ihalelere çıkartılıyor ve ücretli hale getiriliyor. Üstelik bu ihaleler açık olsa bile küçük esnafın katılacağı, rekabet ve fırsat eşitliğinin olacağı bir süreç yerine ağır ve zor şartlar içermektedir. Bazı belli gruplara yol açacak bir yöntem tercih edilmiştir. Bu durum resmen adrese teslim görüntüsü vermektedir.

"BU İHALELER, SADECE BELLİ İSİMLERE KAPISI AÇIK OLAN İHALELERDİR"

Düşünün, katılmak için şehrin farklı noktalarında en az 100 işletmeyi beş yıl süreyle kiralamış olması gerekmektedir. Bu şartlar Ankara'daki küçük işletmelerin tamamını saf dışı durumda bırakıp bazı gruplara ihaleler teslim edilir hale getiriyor. Yani şartname şunu diyor; 'Bu kişi daha önce belediyeden 100 kez kiralama yapmışsa 101. ihaleyi de alabilir.' Üstelik kiraya verilecek bu yerlerin toplam bedeli 180 milyon TL civarnda. Buna rağmen ABB TV'de 'açık ihale yaptık' deyip duyuruyorsunuz. Ancak bu sadece belli isimlere kapısı açık olan ihalelerdir. Adı açık kendisi kapalı bir süreç. Dahası, bu belediyenin 150 milyar TL'den daha fazla bütçesi var. Bu kadar bütçeye rağmen gençlerin spor yapacağı halı sahalara göz dikmek niye? Bu mudur sosyal belediyecelik? Bu mudur gençlere destek?

"OY ÇOKLUĞU YANLIŞ YAPMA HAKKI VERMEZ"

Üstelik elinizdeki onlarca gayrimenkulu sattınız, kasaya milyarlarca lira girdi. Ama gelin görün ki hala Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden birisi. Ayrıca ortada ne sporda ne sanatta ne turizmde ciddi bir proje var. 150 milyar bütçeyle vizyon sıfır, yatırım sıfır, proje sıfır. Ve sayın Mansur Yavaş hatırlatmak isterim ki seçim sürecinde Ankara'yı kültür, turizm, spor ve sanat başkenti yapma sözü vermiştiniz. Sporu merkez yapmak gençlerin top oynadığı halı sahaları paralı hale getirmek demek midir? Bu, sözünüzün tam tersi değil midir? Gençlerimizin cebine göz dikmek bu şehre yapılacak en büyük kötülüklerden birisidir. Biz una sessiz kalmayacağız. Bu halk, spora destek sözü verip sporu paralı hale getirenleri de unutmayacak. Şunu da peşinen söylemek istiyorum. Bu eleştirilerimize bazılarının cevabı hazır. Mansur Yavaş sizden iki kat fazla oy aldı. Evet, almış olablir. Oy çokluğu yanlış yapma hakkı vermez.

"HALKIN YARARINA OLMAYAN HER ADIMIN KARŞISINDA DURMAK BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR"

Biz buraya milletimizin verdiği denetim görevini yapmak için geldik. Seçim sandığı, hataları görmezden gelme yetkisi vermez. Demokrasi seçim günü bitmez, tam tersine seçimden sonraki gün başlar. Halkın yararına olmayan her adımın karşısında durmak bizim boynumuzun borcudur."