Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser soruşturması: 14 sanık hakkında 'zimmet' suçundan dava açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında iddianame tamamlandı. 5'i tutuklu 14 sanık hakkında 'zimmet' suçundan dava açıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki konser soruşturması: 14 sanık hakkında 'zimmet' suçundan dava açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında iddianame tamamlandı. 5'i tutuklu toplam 14 sanık hakkında zimmet suçundan dava açıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ndeki konser soruşturması: 14 sanık hakkında zimmet suçundan dava açıldı 1

TUTUKLANAN İSİMLER

Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ndeki konser soruşturması: 14 sanık hakkında zimmet suçundan dava açıldı 2

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ndeki konser soruşturması: 14 sanık hakkında zimmet suçundan dava açıldı 3


Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi
