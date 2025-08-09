HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Etimesgut ilçesindeki maden sahasına 15 metre yüksekliği ulaşan usulsüz dolgu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 7 milyon 479 bin lira ceza kesti. Doğal yapının bozulduğu bölgede Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü ekipleri Etimesgut ilçesi Yapracık Mahallesi’ndeki ihbarları üzerine inceleme ve denetim başlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasına usulsüz dolgu yaptığı belirlendi.

15 METREYE ULAŞAN USULSÜZ DOLGU!

Kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yükseğine kadar ulaştığı tespit edildi. Doğal yapının bozulduğu bölgede Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı kayıt altına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilgili Çevre Kanunu’nun üst sınırından yaklaşık 7 milyon 479 bin lira idari ceza uygulandı. Ayrıca alanın mevzuata uygun hale getirilmesi için ilgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

