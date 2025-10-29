Ankara'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 tutuklama

Olay, Altındağ ilçesi Beşikkaya Mahallesi'nde meydana gelmişti. O.E. isimli şahıs, çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekle Gazi Karaca'yı ve F.T.'yi vurmuştu. Olayda Gazi Karaca hayatını kaybederken F.T. ise yaralanmıştı. O.E. olay yerinden kaçarken, polis ekiplerince yakalama çalışması başlatılmıştı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masasınca yapılan çalışmalar sonucu, O.E. isimli şahıs saklandığı evde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı. Olayda kullanılan silah da şüphelinin sakladığı yerde arama yapılarak ele geçirildi. Olayın aydınlatılmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında O.E.'nin babası F.E. ve cinayet şüphelisine yardım eden A.A isimli şahıslar Altındağ ilçesinde Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerce yakalandı. 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

Kaynak: İHA