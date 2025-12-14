CHP'den 'gölge bakanlık'ta yeni hamle: Dikkat çeken isimlerle merak edilen liste belli oldu

CHP'de 'gölge kabine' olarak da adlandırılan yapılanmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu oluşturuldu. Üyeler arasında dikkat çeken isimler var.

"YENİ BİR MODELE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

CHP tarafından 2 yıldır uygulanan 'Gölge Bakanlık' yapılanması; 'Parti Programı' çalışmalarının tamamlanması ve 'Hükümet' Programı hazırlıklarının başlaması üzerine yeni bir modele dönüştürüldü. CHP'nin açıklamasına göre, bu dönüşümün bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan, "yeni ve icracı bir yapı" oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

"CAO YÜRÜTME KURULU" OLUŞTURULDU

Bu kapsamda, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' (CAO) bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve bunları kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.

İŞTE CHP'NİN YENİ "GÖLGE KABİNE"Sİ

CAO Yürütme Kurulu’nda görev yapacak isimler ve sorumlu oldukları politika alanları şu şekilde belirlendi:

1- Adalet Politika Kurulu Başkanı: Şule Özsoy Boyunsuz

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı: Aylin Nazlıaka

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı: Gamze Taşcıer

4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı: Seyit Torun

5- Dışişleri Politika Kurulu Başkanı: Ömer Kaya Türkmen

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı: Ümit Özlale (eski İYİ Partili)

7- Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı: Sevgi Kılıç

8- Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı: Kerim Rota (eski Gelecek Partili)

9- İçişleri Politika Kurulu Başkanı: Murat Bakan

10- Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı: Seda Kaya Ösen (eski DEVA Partili)

11- Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı: Suat Özçağdaş

12- Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı: Atilla Kezek

13- Sağlık Politika Kurulu Başkanı: Kayıhan Pala

14- Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı: Yalçın Karatepe

15- Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı: Sencer Solakoğlu

16- Ticaret Politika Kurulu Başkanı: Emre Kartaloğlu

17- Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı: Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu (eski İYİ Partili)

18- Cumhurbaşkanlığı’na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı: Barış Övgün

İKİ YENİ İSİM

Kurulda, parti tüzüğü uyarınca, Parti Meclisi (PM) üyesi ya da milletvekili olmayan iki yeni isim yer aldı. Bu isimler; Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Emekli Koramiral Atila Kezek ve Tarım Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu.

"KOORDİNASYON KURULU" OLUŞTURULDU

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla ayrıca bir "Koordinasyon Kurulu" oluşturulduğu belirtildi. Kurulda yer isimler:

1- Bülent Tezcan (Genel Koordinatör)

2- Emine Uçak

3- Ece Güner

2 HAFTADA BİR TOPLANACAK

Açıklamaya göre CAO Yürütme Kurulu, iki haftada bir Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Toplantılara CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan da katılacak. Kurul ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde gerçekleştirecek.