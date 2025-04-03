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  4. Ankara'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.04.2025 18:26
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde tadilatta olan 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü.

Ankara'da 2 katlı mobilya dükkanında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgilere göre, saat 15.05'te Önder Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde tadilatta olan 2 katlı mobilya dükkanında yangın çıktı. Dükkandan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Çevre esnafından Numan Dündar, "Bir anda ne olduğunu anlayamadık, alevler yükseldi. Dükkanın yanındaki arkadaşımıza da sıçradı biraz. İçeride olan yoktu, çıktılar. Tadilattan dolayı mı, elektrik kıvılcımı mı yaptı onu da bilemiyoruz. Kaşla göz arasında çıktı. Korkuttu tabii, korktuk. Allah kimsenin başına vermesin" dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
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