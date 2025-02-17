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  4. Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem! Bir okul tedbir amaçlı olarak tahliye edildi

Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem! Bir okul tedbir amaçlı olarak tahliye edildi

17.02.2025 14:03
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17.02.2025 14:03
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AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Ankara'da merkez üssü Yenimahalle olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından Yenimahalle ilçesinde bulunan bir okuldaki öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi.

AFAD, merkez üssü Yenimahalle ilçesi olan depremin saat 13.20’de meydana geldiğini ve 3.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

BİR OKUL TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Kısa süren depremin ardından Yenimahalle’de bulunan OSTİM Şehit Şükrü Öngün Ortaokulu’ndaki öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla tedbir amaçlı binadan tahliye edildi.

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VELİLER TAHLİYE EDİLEN OKULA GELDİ

Depremi hisseden ve çocuklarını merak eden aileler ise hemen okula geldi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem Ankara okul tahliye
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