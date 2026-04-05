Ankara'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs sahibi tutuklandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise yaralandığı trafik kazasıyla ilgili özel halk otobüsünün sahibi gözaltına alındı.

Ankara'da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs sahibi tutuklandı

Kaza, dün sabah saatlerinde Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde meydana gelmişti. Kızılcahamam istikametine seyreden 06 HO 1460 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmıştı. Kazanın etkisiyle takla atan otobüs, köprü ayağına çarparak durabilmişti. Olayda, otobüs şoförü dahil 5 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

Ankara da 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs sahibi tutuklandı 1

HALK OTOBÜSÜNÜN SAHİBİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin özel halk otobüsü şoförünün işe alınırken gerekli yeterlilik belgelerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne göndermediği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden işe başlaması konusunda uygunluk raporunun alınması gerekirken, araç sahibi İ.Ç'nin bu belgeleri temin ederek belediye ekiplerine sunmadığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Özel halk otobüsü sahibi İ.Ç., sevk edildiği Kahramankazan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

