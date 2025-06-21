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Ankara'da 60 yaşındaki kayıp kişi ağaçlık alanda bulundu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, perşembe günü akşamı kaybolan kişi ağaçlık alanda bulundu.

Ankara'da 60 yaşındaki kayıp kişi ağaçlık alanda bulundu

Perşembe günü akşamı kamyonuyla Sancar Mahallesi Çaypınarı mevkisine gelen ve kaybolan Mustafa E. (60), Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aracına yakın bir yerdeki ağaçlık alanda bulundu.

Bitkin vaziyette olan Mustafa E, sağlık kontrolleri için Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Aracının dağ yolunda kuma batması sonucu yolda kalan Mustafa E, Sancar Mahallesi'ne giderek mahalle sakinlerinden yardım istemiş, mahallelinin traktör ve iş makinesiyle müdahalesine rağmen araç bulunduğu yerden çıkarılamamıştı.

Yemek getirmek için bölgeden ayrılan mahalle sakinleri, döndüklerinde sürücüyü aracın yanında bulamayınca durumu jandarmaya bildirmiş; bölgede AFAD, Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlatmıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kahramankazan
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