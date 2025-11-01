Ankara’da Abdullah Şahin için taziye programı düzenlendi

Bir hafta önce vefat eden Abdullah Şahin için Ankara Karabüklüler Vakfı (KAR-VAK) Merkezinde düzenlenen taziye programına, çok sayıda siyasetçi, bürokrat ve vatandaş katıldı.

MERHUM ABDULLAH ŞAHİN İÇİN DUALAR EDİLDİ

Programa; Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ali Şahin’in yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, önceki dönem Bakan Yardımcısı ve Kardemir Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, önceki dönem Karabük Milletvekilleri Niyazi Güneş ve İlhami Yılmaz, KARVAK Başkanı Nizamettin Yücel ile çok sayıda Karabüklü bürokrat, iş insanı ve vatandaş katıldı.

Programda Mevlid-i Şerif okunurken, merhum Abdullah Şahin için dualar edildi.

Katılımcılara hitap eden Mehmet Ali Şahin, taziye sürecinde destek olan herkese teşekkür ederek,"Bu acılı günümüzde yanımızda olan tüm dostlarımıza minnettarız. Merhum babamızı rahmetle ve dualarla anmak üzere bir araya gelen herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

